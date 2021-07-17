В Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу

Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Техстройпроект» стал победителем открытого конкурса. Начальную цену компания снизила на 90 тысяч рублей – до 8,83 миллионов рублей.
Финансировать проектирование новой дороги будут из городской казны. Проектную документацию исполнитель должен сдать до 25 ноября 2021 года.
Согласно контракту «Техстройпроект» должен предусмотреть в проекте строительство проезжей части с двумя полосами движения, освещением, а также с системами отвода дождевой воды.
Построить саму дорогу к Северному кладбищу планируется уже в 2021–2022 годах. В ходе подготовки проекта определят стоимость будущей дороги. Протяженность дороги будет составлять 2,5 километра и пролегать она будет от действующих северных кладбищ до места закладки будущих захоронений.