В Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу

В Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу
В Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу
Сегодня, 12:57ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Мэрия Уфы, а точнее ее управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с местной компанией «Техстройпроект».

Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Техстройпроект» стал победителем открытого конкурса. Начальную цену компания снизила на 90 тысяч рублей – до 8,83 миллионов рублей.

Финансировать проектирование новой дороги будут из городской казны. Проектную документацию исполнитель должен сдать до 25 ноября 2021 года.

Согласно контракту «Техстройпроект» должен предусмотреть в проекте строительство проезжей части с двумя полосами движения, освещением, а также с системами отвода дождевой воды.

Построить саму дорогу к Северному кладбищу планируется уже в 2021–2022 годах. В ходе подготовки проекта определят стоимость будущей дороги. Протяженность дороги будет составлять 2,5 километра и пролегать она будет от действующих северных кладбищ до места закладки будущих захоронений.

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