В Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу

Построить саму дорогу к Северному кладбищу планируется уже в 2021–2022 годах. В ходе подготовки проекта определят стоимость будущей дороги. Протяженность дороги будет составлять 2,5 километра и пролегать она будет от действующих северных кладбищ до места закладки будущих захоронений.