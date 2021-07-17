В Уфе у фонтана «Танцующие журавли» после дождя образовался дополнительный фонтан

В Уфе у фонтана «Танцующие журавли» после дождя образовался дополнительный фонтан
В Уфе у фонтана «Танцующие журавли» после дождя образовался дополнительный фонтан
Сегодня, 12:07ГородИрина ДеревянчукФото: Instagram Ufa_rb
Уфимцы в соцсетях публикуют фото глубокой лужи, которая может по своей глубине посоперничать с неглубокой чашей самого фонтана.

– На площади у фонтана Танцующие журавли, – подписывают фото уфимцы и полагают, что ливневая канализация явно не справилась с вчерашним дождем. – И по видимому просела плитка перед фонтаном и образовалась глубокая лужа, – строят догадки уфимцы в социальных сетях.

Заметим, что фонтан в Уфе работает чуть больше года, его открытие состоялось 30 июня 2020 года. Фонтан работает в двух режимах — обычном и светомузыкальном. В первом варианте фонтан радуют людей с утра до вечера. Второй вариант можно увидеть лишь в определенное время. А после ливней, судя по всему, фонтан функционирует в третьем режиме, охарактеризовать который пока не получается.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы