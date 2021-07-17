В Уфе у фонтана «Танцующие журавли» после дождя образовался дополнительный фонтан

Уфимцы в соцсетях публикуют фото глубокой лужи, которая может по своей глубине посоперничать с неглубокой чашей самого фонтана.

– На площади у фонтана Танцующие журавли, – подписывают фото уфимцы и полагают, что ливневая канализация явно не справилась с вчерашним дождем. – И по видимому просела плитка перед фонтаном и образовалась глубокая лужа, – строят догадки уфимцы в социальных сетях. Заметим, что фонтан в Уфе работает чуть больше года, его открытие состоялось 30 июня 2020 года. Фонтан работает в двух режимах — обычном и светомузыкальном. В первом варианте фонтан радуют людей с утра до вечера. Второй вариант можно увидеть лишь в определенное время. А после ливней, судя по всему, фонтан функционирует в третьем режиме, охарактеризовать который пока не получается.

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