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В Уфе ремонт в учебных заведениях должен быть завершен до 10 августа
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе ремонт в учебных заведениях должен быть завершен до 10 августа

Сегодня, 09:47ГородТатьяна Майорова
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