В Уфе ремонт в учебных заведениях должен быть завершен до 10 августа
Сегодня, 09:47ГородТатьяна Майорова
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На капитальных ремонт школ и детских садов выделено 40 млн рублей.
Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр города Салават Хусаинов рассказал о ходе капитального ремонта образовательных учреждений городе.
По его данным, капитальный ремонт нынешним летом должен быть проведен в 38 образовательных учреждениях, сумма затрат на эти цели составляет около 40 млн рублей. Капитальный ремонт включает в себя замену систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, кровли и оконных блоков.
- Сегодня в 17 учебных заведениях ремонтные работы завершены. В остальных они должны быть закончены к 10 августа, - подчеркнул Салават Хусаинов.
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