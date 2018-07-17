В Уфе ремонт в учебных заведениях должен быть завершен до 10 августа

Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр города Салават Хусаинов рассказал о ходе капитального ремонта образовательных учреждений городе.

По его данным, капитальный ремонт нынешним летом должен быть проведен в 38 образовательных учреждениях, сумма затрат на эти цели составляет около 40 млн рублей. Капитальный ремонт включает в себя замену систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, кровли и оконных блоков.