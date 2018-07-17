В Уфе ликвидируют «ловушки для детей»

Все погреба и смотровые ямы на месте снесенных гараже должны быть ликвидированы в ближайшие дни.
Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов потребовал, чтобы городские службы в течение ближайшего времени навели порядок на месте снесенных гаражей. Как правило после их сноса остаются свалки мусора, а также ямы от погребов и смотровых ям.
- Это же ловушки для детей! Они представляют реальную опасность, - возмутился Салават Хусаинов. - Нужно в ближайшие сутки их засыпать, и навести также порядок, а также оперативно вывезти весь оставшийся после сноса гаражей и незаконных сараев мусор, которые в 50-60 годы были разрешены для хранения дров. Теперь они обветшали и представляют опасность.
Более подробно о работе по сносу гаражей и сараев рассказал глава администрации Демского района Уфы Сергей Плотников.
- Снос гаражей возле учебных заведений завершен, остались только одиночные гаражи, которые принадлежат маломобильным гражданам. Они имеют соответствующий знак "Инвалид", В случае если эти люди сами не могут привести гаражи в порядок по состоянию здоровья, коммунальные службы помогают решить этот вопрос, - рассказал он.
Большая работа ведется в городе по сносу гаражей и строений, которые возведены самовольно либо за пределами отведенных им территорий - садовых и гаражных кооперативов или личных владений горожан. Им предложено снести или переместить данные строений
- Почти все граждане реагируют адекватно, - уточнил Сергей Плотников.
Удаленные гаражи их хозяевами, как правило, вывозятся в садовые участки либо сдаются на металлолом.
Помимо Демского района, на совещании был представлен небольшой обзор состояния площадок, на которых прежде находились гаражи. Оказалось, что многие из них захламлены.
Салават Хусаинов поручил через три недели провести контрольную проверку на месте снесенных гаражей по всему городу, чтобы убедиться, что все указания выполнены.