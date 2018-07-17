В Уфе ликвидируют «ловушки для детей»

Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов потребовал, чтобы городские службы в течение ближайшего времени навели порядок на месте снесенных гаражей. Как правило после их сноса остаются свалки мусора, а также ямы от погребов и смотровых ям.

- Это же ловушки для детей! Они представляют реальную опасность, - возмутился Салават Хусаинов. - Нужно в ближайшие сутки их засыпать, и навести также порядок, а также оперативно вывезти весь оставшийся после сноса гаражей и незаконных сараев мусор, которые в 50-60 годы были разрешены для хранения дров. Теперь они обветшали и представляют опасность.

Более подробно о работе по сносу гаражей и сараев рассказал глава администрации Демского района Уфы Сергей Плотников.

- Снос гаражей возле учебных заведений завершен, остались только одиночные гаражи, которые принадлежат маломобильным гражданам. Они имеют соответствующий знак "Инвалид", В случае если эти люди сами не могут привести гаражи в порядок по состоянию здоровья, коммунальные службы помогают решить этот вопрос, - рассказал он.

Большая работа ведется в городе по сносу гаражей и строений, которые возведены самовольно либо за пределами отведенных им территорий - садовых и гаражных кооперативов или личных владений горожан. Им предложено снести или переместить данные строений

- Почти все граждане реагируют адекватно, - уточнил Сергей Плотников.

Удаленные гаражи их хозяевами, как правило, вывозятся в садовые участки либо сдаются на металлолом.

Помимо Демского района, на совещании был представлен небольшой обзор состояния площадок, на которых прежде находились гаражи. Оказалось, что многие из них захламлены.