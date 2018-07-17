Мониторинг, контроль, рейды: В Уфе усилят работу с «дикими» отдыхающими

Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов подвел предварительные итоги купального сезона в Уфе. По данным городских служб, а два месяца на городских пляжах и в других местах для купания побывали около 32 тысяч отдыхающих.

Спасатели стараются следить за их поведением и своевременно приходить на помощь в случае возникновения опасных ситуаций в воде. За два месяца на уфимских реках и озерах были спасены 52 человека, из них 12 - это дети.

- Большинство этих людей, которые были спасены из воды. купались в неустановленных или запрещенных местах. Особенно это касается озера Теплого - там людей спасли прямо на сбросовом канале и дамбе, хотя там установлены аншлаги, запрещающие купание, - подчеркнул Салават Хусаинов. - Нужно усилить работу с людьми. Мониторинг, контроль, рейды!

По отчету городских служб, было проведено этим летом уже 850 профилактических бесед с отдыхающими на водоемах, составлены 16 административных протоколов на взрослых по поводу ненадлежащего воспитания детей, в том числе это касается и поведения у воды.