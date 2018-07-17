Движение транспорта на улице Комсомольская в Уфе закрыли до 21 июля
Сегодня, 18:01ГородЗиля Аскерова
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Как пояснили в администрации города, это связано с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Движение транспорта остановили на улице Комсомольская на участке от Лесотехникума до Российской с 07.00 часов 17 июля до 08.00 часов 21 июля.
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В это время также прекратится движение троллейбуса №16 по этому участку, автобусы будут объезжать участок в соответствии с представленной схемой.
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