Движение транспорта на улице Комсомольская в Уфе закрыли до 21 июля

Движение транспорта остановили на улице Комсомольская на участке от Лесотехникума до Российской с 07.00 часов 17 июля до 08.00 часов 21 июля.

В это время также прекратится движение троллейбуса №16 по этому участку, автобусы будут объезжать участок в соответствии с представленной схемой.