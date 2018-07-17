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Движение транспорта на улице Комсомольская в Уфе закрыли до 21 июля
Сюжеты:
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Движение транспорта на улице Комсомольская в Уфе закрыли до 21 июля

Сегодня, 18:01ГородЗиля Аскерова
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