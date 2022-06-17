В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву

В Уфе 50-летняя женщина застряла на крутом склоне у памятника Салавату Юлаеву. Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, местная жительная во время прогулки у памятника уронила телефон и решила самостоятельно за ним спуститься. Однако в конечном счете женщина не смогла найти гаджет, а также подняться обратно. Кроме того, дальше вниз спустится ей не позволил обрыв.