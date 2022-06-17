В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву

В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву
В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву
Вчера, 14:55ГородЭлина СайфрановаФото: bfmufa.ru
Самостоятельно забраться наверх женщина не смогла, потребовалась помощь спасателей, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе 50-летняя женщина застряла на крутом склоне у памятника Салавату Юлаеву. Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, местная жительная во время прогулки у памятника уронила телефон и решила самостоятельно за ним спуститься. Однако в конечном счете женщина не смогла найти гаджет, а также подняться обратно. Кроме того, дальше вниз спустится ей не позволил обрыв.

Так, крики застрявшей уфимки услышали прохожие дети и позвали взрослых, которые уже и вызвали спасателей. Вызволяли женщину при помощи альпинистского снаряжения, также обнаружить спасатели смогли и мобильный телефон. Медицинская помощь 50-летней уфимке не понадобилась.

Видео:Управление гражданской защиты

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