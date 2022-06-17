Очевидцы засняли на видео курьера OZON за порчей посылок в центре Уфы

Казалось бы, повсеместное наличие на городских улицах камер наружного наблюдения и смартфонов у каждого горожанина должно дисциплинировать людей, ведь каждый их общественно порицаемый поступок может попасть на видеозапись и стать достоянием общественности. Но самодисциплины не происходит, а очевидцы продолжают фиксировать странные выходки на видео.