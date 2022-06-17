Очевидцы засняли на видео курьера OZON за порчей посылок в центре Уфы

Казалось бы, повсеместное наличие на городских улицах камер наружного наблюдения и смартфонов у каждого горожанина должно дисциплинировать людей, ведь каждый их общественно порицаемый поступок может попасть на видеозапись и стать достоянием общественности. Но самодисциплины не происходит, а очевидцы продолжают фиксировать странные выходки на видео.
Так, 16 июня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина занимался погрузкой товаров в грузовик, маркированный брендом маркетплейса OZON. Очевидца зацепило то, что грузчик небрежно закидывает товары в автомобиль. По словам авторов видео, всё происходило на оживленной улице в Уфе по адресу Комсомольская, 15.
Mkset обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу маркетплейса Ozon. Ответ будет опубликован после его получения.