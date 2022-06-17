Арку старого моста через Белую, который считали символом Уфы, сдадут на металлолом

Арку старого моста через Белую, который считали символом Уфы, сдадут на металлолом
Арку старого моста через Белую, который считали символом Уфы, сдадут на металлолом
Вчера, 08:52ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Речь идет об арочном мосте через Белую 1956 года постройки, который сейчас закрыт на реконструкцию, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 17 июня.

Стало известно что будут делать власти с металлом из которого в 1956 году был сделан арочный мост через Белую, украшающий Южные ворота Уфы. После того как в конце нынешнего года арку разберут она отправится на металлолом. Однако мост через реку Белую снова украсит арка, которая полностью повторит старую, но из более крепкого и долговечного металла.

В пресс-службе мэрии пояснили, что мост 1956 года постройки, в том числе и его арка, был сделан из хладоемкого и труносвариваемого металла. Он и отправится в металлолом, но кое-что от старой арки на мосту после реконструкции останется – надписи, которые представляют историческую ценность.

Напомним, старый арочный мост через реку Белую закрыли на капитальный ремонт в марте 2022 года, тогда Марат Васимов, возглавляющий горсовет Уфы уточнил, что с этим мостом не обойтись полумерами, поэтому его реконструкция будет капитальной. В апреле же нынешнего года журналист Mkset увековечил старый бельский мост таким каким его помнят уфимцы XX века в данном материале.

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