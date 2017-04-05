В Уфе отключат электричество 19 и 20 июня

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Жители десятков домов Ленинского района останутся без света.
Из-за перетяжки проводов и установки автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, отключат свет в нескольких домах Ленинского района 19 и 20 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.
19 июня с 09:00 до 17:00 не будет света в следующих домах:
– ул. Зенцова 77/1, 81а, 96;
– ул. Достоевского 22, 31, 33;
– ул. Гафури с 94 по 128;
– ул. Токарная 39, 41, 43.
20 июня с 11:00 до 16:00 не будет света по адресам:
– ул. Лесозаводская с 1 по 7, с 2 по 6;
– ул. Малая Лесозаводская 1, 2, 2л/б, 3, 3а, 3г, 3ф/3, 5а, 6, 7, 14б;
– ул. Рижская 4, 4г, 5, 6а.
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