В Уфе отключат электричество 19 и 20 июня

Жители десятков домов Ленинского района останутся без света.

Из-за перетяжки проводов и установки автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, отключат свет в нескольких домах Ленинского района 19 и 20 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

19 июня с 09:00 до 17:00 не будет света в следующих домах:

– ул. Зенцова 77/1, 81а, 96;

– ул. Достоевского 22, 31, 33;

– ул. Гафури с 94 по 128;

– ул. Токарная 39, 41, 43.

20 июня с 11:00 до 16:00 не будет света по адресам:

– ул. Лесозаводская с 1 по 7, с 2 по 6;

– ул. Малая Лесозаводская 1, 2, 2л/б, 3, 3а, 3г, 3ф/3, 5а, 6, 7, 14б;

– ул. Рижская 4, 4г, 5, 6а.

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