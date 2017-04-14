Уфимцы смогут бесплатно заняться йогой под открытым небом

Вместе с Международным днем йоги пройдет фестиваль индийской культуры.

Уже завтра, 18 июня, в 10:00 в парке «Ватан» пройдет Международный день йоги, сообщили в пресс-службе администрации города. На мастер-классах профессиональные инструкторы познакомят уфимцев с философией йоги и подробно расскажут, как познать возможности своего тела, психики и сознания.