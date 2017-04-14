Уфимцы смогут бесплатно заняться йогой под открытым небом

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Вместе с Международным днем йоги пройдет фестиваль индийской культуры.
Уже завтра, 18 июня, в 10:00 в парке «Ватан» пройдет Международный день йоги, сообщили в пресс-службе администрации города. На мастер-классах профессиональные инструкторы познакомят уфимцев с философией йоги и подробно расскажут, как познать возможности своего тела, психики и сознания.
Занятия будут проводиться бесплатно. Для участия необходимо взять с собой специальный коврик для йоги. Вместе с Международным днем йоги там же пройдет второй республиканский фестиваль индийской культуры «Намасте, Индия!», в котором примут участие разные творческие коллективы.
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