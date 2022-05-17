Власти Уфы раскрыли, что нашли на дне озера Кашкадан

Тем временем, в Уфе сквер «Птицы» в Уфе за 75 млн рублей после возмущений Хабирова в начале апреля до сих пор на ремонте. Корреспондент Mkset дважды посещал сквер и выяснил готова ли дорогостоящая аллея к открытию.