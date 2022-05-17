В Уфе родителей детей, которые провоцировали кондукторов, привлекли к ответственности

Два инцидента с подростками и кондукторами произошли еще в марте, однако установить личности детей и привлечь к ответственности их родителей получилось спустя время.

В Уфе родителей подростков привлекли к административной ответственности за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Все дело в том, что в марте произошло два инцидента с участием подростков и кондукторов автобусов «Башавтотранс». Так, сначала в сети появилось видео, на котором кондуктор выгоняет из общественного транспорта 12-летнего мальчика, так как тот не смог оплатить проезд из-за блокировки Google Pay. В частности, на видео кондуктор заявляла, что проблемы с оплатой ее не интересуют, а также угрожала, что школьник «вылетит» из автобуса на следующий остановке, что, к слову, и пытлась предпринять. Конфликт сошел на нет, когда мужчина решил заплатить за ребенка. Кондуктор не сразу согласилась, ведь до этого школьник «прыгал» и шумел в салоне. Между тем, издание «Башинформ» сообщает, что дети намеренно провоцировали кондуктора на конфликт, кроме того, один из школьников закурил в салоне электронную сигарету. В конечном итоге, женщина уволилась по собственному желанию, так как поняла, что не должна была выталкивать подростка из автобуса. Второй инцидент произошел буквально на следующий день в салоне автобуса № 110 «Башавтотранс». Причиной неравного боя кондуктора и группы школьников послужила все та же блокировка Google pay. Однако если в первом случае конфликт удалось свести на нет, то в данном случае кондуктор начала применять физическую силу и выталкивать безбилетных детей из автобуса. В конечном итоге, один из школьников зацепил кондуктора за лямку сумки, в результате чего та потеряла равновесие и вместе с детьми оказалась на проезжей части. По информации «Башинформа», группа школьников долгое время игнорировали просьбу оплатить проезд, а через какое-то время и вовсе оскорбляли кондуктора ненормативной лексикой. Известно, что личности всех школьников удалось установить спустя время. Так, в отношении их родителей было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. С детьми тем временем провели профилактическую беседу.

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