В школы Уфы поступили сообщения о минировании

В школы Уфы поступили сообщения о минировании
В школы Уфы поступили сообщения о минировании
Сегодня, 13:39ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
В нескольких школах Уфы сегодня, 17 мая, поступило сообщение о минировании. По данным пресс-службы МВД Башкирии, опасных предметов не было обнаружено.

По данным ГТРК «Башкортостан», сразу в нескольких образовательных учреждениях сообщили о минировании. В частности, звонок поступил из школы № 130 в Сипайлово. Учащиеся и педагоги были эвакуированы. В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов не было обнаружено.

Поступило сообщение, что в школе якобы находится опасный предмет. Проверки проведены, опасных предметов не обнаружено,рассказали в МВД.

Напомним, 18 марта в шести школах Уфы прошла эвакуация. Руководство учреждений получили электронные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в образовательных учреждениях. Здания были тщательно проверены, подозрительных предметов не нашли.

Материалы по теме:
школаэвакуацияБашкирияУфа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы