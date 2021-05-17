В школы Уфы поступили сообщения о минировании

В нескольких школах Уфы сегодня, 17 мая, поступило сообщение о минировании. По данным пресс-службы МВД Башкирии, опасных предметов не было обнаружено.

По данным ГТРК «Башкортостан», сразу в нескольких образовательных учреждениях сообщили о минировании. В частности, звонок поступил из школы № 130 в Сипайлово. Учащиеся и педагоги были эвакуированы. В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов не было обнаружено. Поступило сообщение, что в школе якобы находится опасный предмет. Проверки проведены, опасных предметов не обнаружено,рассказали в МВД. Напомним, 18 марта в шести школах Уфы прошла эвакуация. Руководство учреждений получили электронные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в образовательных учреждениях. Здания были тщательно проверены, подозрительных предметов не нашли.

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