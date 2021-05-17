Уфимцы вспомнили выпавший ровно 40 лет назад снег

Ровно 40 лет назад, 17 мая 1981 года, в столице Башкирии выпал снег. Уникальные снимки и воспоминания на своем сайте опубликовала «Панорама Башкортостана».

17 мая 1981 года вошел в историю Уфы. Именно в этот день в городе выпал обильный снег, однако за день до этого в столице Башкирии было тепло, а люди ходили в летней одежде. Жители вспоминают, что снег растаял только через три дня. По их словам, не было никаких предпосылок к таким неожиданным осадкам. Все были одеты легко, а потом «вышли в снег». Памятные кадры изданию предоставил уфимец Александр Федорович, который запечатлел осадки на улице 50-летия Октября и Пархоменко, а также людей только уже в зимней одежде. Фото: "Панорама Башкортостана" с архива А.Ф. Сегодня, 17 мая 2021 года, на улице стоит аномальная жара. Синоптики предупреждают, что такая погода простоит ещё как минимум до середины следующей недели. Осадки не прогнозируются.

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