В Уфе налаживают дорогу на проспекте Октября

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Некоторые участки дороги будут перекрыты на время ремонта.
На проспекте Октября в Уфе сейчас ведется фрезеровка старого слоя асфальта и замена люков.
Как сообщили в администрации Уфы, компания «Дорстрой-Уфа» ремонтирует участок от улицы Северный проезд до улицы Чудинова протяженностью 2,1 километра.
По уточненным данным, всего в ближайшие месяцы планируется отремонтировать 18 участков улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе столицы. Из них на восьми участках уже ведется работа.
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