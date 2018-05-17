В Уфе налаживают дорогу на проспекте Октября

На проспекте Октября в Уфе сейчас ведется фрезеровка старого слоя асфальта и замена люков.

Как сообщили в администрации Уфы, компания «Дорстрой-Уфа» ремонтирует участок от улицы Северный проезд до улицы Чудинова протяженностью 2,1 километра.