В Уфе займутся вновь развитием Зауфимья

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили перспективы развития Зауфимья, которое должно активизироваться после реконструкции Восточного выезда из столицы.

- Там предполагается огромный объем работ, прошу проанализировать наличие земельных участков, формировать их, чтобы на торгах предлагать инвесторам, для пополнения нашего городского бюджета. - сообщил Ирек Ялалов. - Как только появится дорога. сразу повысится интерес к этим землям.