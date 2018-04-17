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Ирек Ялалов: 90% подтоплений в Уфе связаны с человеческим фактором
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Ирек Ялалов: 90% подтоплений в Уфе связаны с человеческим фактором

Сегодня, 09:56ГородТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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