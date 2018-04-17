Ирек Ялалов: 90% подтоплений в Уфе связаны с человеческим фактором

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан отчет о паводковой ситуации в башкирской столице. По последним данным, с 1 апреля текущего года от жителей Уфы поступили 167 заявок о подтоплении, из которых 143 касались подтопления придомовых территорий и 24 - дорог. В городе существует интерактивная карта подтоплений, но она пока слабо задействована, потому что подобные сигналы, как правило поступают в оперативные службы по телефону.

- В 163 случаях ситуация с подтоплением была оперативно решена, вода откачана. На сегодня затопленных жилых домов в Уфе нет. В четырех случаях в Октябрьском районе столицы вода еще остается рядом с жилыми домами. Прошу держать их под строгим контролем, - заявил Ирек Ялалов. - Пусть пожарные службы в случае необходимости сразу подключаются к

По его мнению, пример нынешней весны показал, что в 90% случаев подтопления объясняются человеческим фактором.

- Мы сейчас видим результат непродуманной реконструкции дорог, когда пространство безответственно покрывается асфальтом и при этом не обустраивается ливневая канализация, особенно это касается территорий, которые реконструируют частные собственники, они перекрывают пути естественного оттока талых вод, - сообщил мэр Уфы. - Особенно яркие примеры такие есть у нас в Нижегородке.

Глава города поручил провести анализ ситуации с участием Главархитектуры и внести исправления там, где работа строительного комплекса создает проблемы горожанам, в том числе и в связи с подтоплениями.

По словам Ирека Ялалова, вторая волна паводка ожидается в штатном режиме, если не будет природных катаклизмов. Пока наблюдается убывание воды в реках белой и Деме в районе Уфы.