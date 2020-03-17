В мэрии Уфы рассказали о планах восстановления усадьбы Бухартовских

Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы обсуждался вопрос о спасении исторической усадьбы Бухартовских. в которой в минувшую пятницу произошел пожар.

Напомним, пожар начался в десятом часу вечера. Огонь уничтожил кровлю и почти весь второй этаж деревянного строения. Причины возгорания пока не сообщаются, но скорее всего, это неосторожное обращение с огнем со стороны ночевавших в доме бездомных либо подростков.

На оперативке вновь сообщили, что усадьба в прошлом году выставлялась на торги с предложением отреставрировать её, однако желающих принять участие в аукционе не нашлось. Затем было решено продать её за 1 рубль при условии полного восстановления. Сейчас готовится эскизный проект, после этого будут запущены конкурсные процедуры.

Глава города Ульфат Мустафин несколько раз уточнил, очно ли никто из застройщиков не претендовал на данный земельный участок, поскольку данная версия высказывалась общественниками. Подчиненные заверили, что этого не было, тем более что участок совсем небольшой – 500 кв.метров, и построить на нем высотный дом невозможно.