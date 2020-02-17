ЖК «Символ»: темпы строительства впечатляют жителей Уфы
Уже под крышу возведены два высотных здания.
Выезжая на бельский мост со стороны аэропорта, уфимцы обращают внимание на поднимающиеся всё выше этажи нового жилого комплекса «Символ», который расположен неподалеку от «Монумента Дружбы» за Сергиевской церковью.
Третье – уже на уровне 17 этажа. Всё дело в том, что застройщиком ЖК «Символ» является Группа компаний «Жилстройинвест» – один из лидеров строительства в столице Башкортостана.
Скорость, качество и современные архитектурные решения стали визитной карточкой «Жилстройинвеста». Также по доброй традиции застройщик берет на себя повышенные обязательства и облагородит территорию: рядом с ЖК появится общедоступная спортивная площадка, прогулочные зоны, будет облагорожена территория около Сергиевской церкви и домом по ул. Менделеева, 1.
Срок сдачи жилого комплекса 2021 год, но ГК ЖСИ планирует сдать объект раньше срока.
ЖК «Символ» – это закрытая территория с высоким уровнем комфорта: ландшафтный дизайн, прогулочные дорожки, зоны отдыха с уютными скамеечками и шезлонгами, площадка для активных игр – взрослые точно не заскучают.Что уж говорить про детей: всевозможные игровые комплексы, качели, турники.
– Идеи дворовой территории и детских площадок пропитаны духом веселья, новых открытий и экологии. Мы старались уйти от «кислотных» цветов, большинство объектов выполнены их природных материалов, – рассказывает о благоустройстве территории заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин.
– Также в настоящий момент ведется разработка проекта архитектурной подсветки зданий жилого комплекса и прилегающей территории.
По вопросам приобретения квартир в ЖК «Символ» обращайтесь в отдел продаж ГК «Жилстройинвест» по тел. (347)289-90-05.
Застройщик ООО «ТСК «Дружба».
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