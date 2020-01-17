В день ледяного дождя в Уфе пройдет спецоперация ГИБДД
17 января, 09:25ГородНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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На рейд выйдут десятки патрулей ДПС.
Дежурить они будут у общеобразовательных учреждений. Невзирая на сложные погодные условия, сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические беседы с несовершеннолетними детьми о ПДД, а также будут следить за их соблюдений более сознательных и взрослых граждан.
Напомним, что за последние два дня в Уфе сбили трех детей. Они получили травмы, но, к счастью, остались живы.
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