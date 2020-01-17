В день ледяного дождя в Уфе пройдет спецоперация ГИБДД

Дежурить они будут у общеобразовательных учреждений. Невзирая на сложные погодные условия, сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические беседы с несовершеннолетними детьми о ПДД, а также будут следить за их соблюдений более сознательных и взрослых граждан.