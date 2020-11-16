Жители Уфы провели флешмоб в защиту парка Гафури

Напомним, в районе улицы Зорге около парка Гафури планируется строительство школы на 500 мест и детский сад. Застройщиком выступает ГК «ЖилСтройИнвест». Жители города не раз выступали против проекта — проводили акции и создавали петицию. Ранее стало известно о начале вырубки деревьев, а через неделю, 11 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал остановить работы. Однако заместитель гендиректора компании Иван Зорин опроверг заявление, сообщив, что вырубка деревьев проходила в течение недели и в настоящий момент работы закончены. 13 ноября управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы отозвало разрешение на вырубку деревьев. Данная проблема будет обсуждаться на заседании градостроительного совета под председательством Радия Хабирова.