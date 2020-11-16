Жители Уфы провели флешмоб в защиту парка Гафури

Жители Уфы провели флешмоб в защиту парка Гафури

Вчера, 09:13ГородАнна КононоваPhoto: ЖК "Парковый"
Вчера, 15 октября, прошла акция против вырубки и застройки парка Гафури в Уфе. Во флешмобе приняли участие неравнодушные жители города, депутаты и активисты движений «Куштау живи» и «Зелёный щит Башкортостана».

В акции участвовали и взрослые, и дети. Активные жители города собрались в районе улицы Зорге против вырубки деревьев на территории парка. Они выступили с лозунгами: «Продали за монету. Чиновников к ответу!», «Сохраним наш лес!».

Лес это наши лёгкие и тем более в городе. Нельзя рубить все подряд. Только благодаря общественниками и активным гражданам начинают быстро вскрываться проблемы общества, написала активистка Диана Демидова.

Девушка также добавила, что депутат Госсобрания Башкирии Вячеслав Рябов подготовил запрос по защите леса.

Напомним, в районе улицы Зорге около парка Гафури планируется строительство школы на 500 мест и детский сад. Застройщиком выступает ГК «ЖилСтройИнвест». Жители города не раз выступали против проекта — проводили акции и создавали петицию. Ранее стало известно о начале вырубки деревьев, а через неделю, 11 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал остановить работы. Однако заместитель гендиректора компании Иван Зорин опроверг заявление, сообщив, что вырубка деревьев проходила в течение недели и в настоящий момент работы закончены. 13 ноября управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы отозвало разрешение на вырубку деревьев. Данная проблема будет обсуждаться на заседании градостроительного совета под председательством Радия Хабирова.

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