16 ноября в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Будет дождь, переходящий в мокрый снег.

По данным синоптиков, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный до 14 метров в секунду. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Туман с видимостью 500-1000 метров. В отдельных районах пойдет сильный снег. Температура воздуха днем и ночью составит -3,+2°C.