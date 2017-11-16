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Будет дождь, переходящий в мокрый снег.
16 ноября в Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
По данным синоптиков, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный до 14 метров в секунду. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Туман с видимостью 500-1000 метров. В отдельных районах пойдет сильный снег. Температура воздуха днем и ночью составит -3,+2°C.
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