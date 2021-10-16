Власти Уфы определились с местами расположении платных парковок

Власти Уфы определились с местами расположении платных парковок
Власти Уфы определились с местами расположении платных парковок
Вчера, 12:10ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
В мэрии Уфы назвали пять улиц, на которых будут обустроены платные парковки.

Обустройство платных парковок в Уфе начнется в следующем году. Об этом сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на администрацию башкирской столицы.

Пилотной зоной станет исторически центр Уфы. В соответствии с концепцией проекта платные парковки появятся на следующих улицах: Айская, Аксакова, Заки Валиди, Революционная, проспект Салавата Юлаева.

Основой для расчетов социально-экономического и проекта организации дорожного движения стала имеющаяся транспортная модель, разработанная в программном комплексе Aimsun.

Подрядчик проекта пока не определен, но его примерная стоимость известна. По крайней мере, год назад Алан Марзаев, возглавлявший тогда министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, сообщал, что проект потребует от 63 до 125 миллионов рублей в зависимости от программного обеспечения и стоимости материалов, которыми будет наноситься разметка для парковочных мест.

Это уже не первая попытка обустроить в Уфе платные парковки. В 2018 году практически был готов к реализации похожий проект, но подписание концессионного соглашения между оператором и администрацией города притормозила антимонопольная служба. А затем к этому вопросу больше не возвращались. Предположительно после возвращения на пост главы региона Радия Хабирова лобби предпринимателей, желавших заняться платными парковками, сразу ослабло.

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