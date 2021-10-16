Власти Уфы определились с местами расположении платных парковок

Это уже не первая попытка обустроить в Уфе платные парковки. В 2018 году практически был готов к реализации похожий проект, но подписание концессионного соглашения между оператором и администрацией города притормозила антимонопольная служба. А затем к этому вопросу больше не возвращались. Предположительно после возвращения на пост главы региона Радия Хабирова лобби предпринимателей, желавших заняться платными парковками, сразу ослабло.