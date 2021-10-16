В Уфе на пять часов перекроют проспект Октября ради смотра коммунальной техники

Проезд будет перекрыт от перекрестка проспекта Октября с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской. Изменится также и схема движения общественного транспорта.
Отметим, что смотр коммунальной техники в этом году, судя по всему, запланирован с невиданным ранее размахом. Обычно в прежние годы снегоуборочную и прочую специализированную технику просто выстраивали на одной из городских площадей, чтобы министр ЖКХ и глава города могли ознакомиться с её состоянием.
Тем временем горожане в социальных сетях уже успели не раз саркастически прокомментировать нынешний смотр техники и выразили надежду, что отныне зимой Уфа больше не будет испытывать проблем с уборкой улиц.