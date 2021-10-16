В Уфе на пять часов перекроют проспект Октября ради смотра коммунальной техники

В Уфе на пять часов перекроют проспект Октября ради смотра коммунальной техники
В Уфе на пять часов перекроют проспект Октября ради смотра коммунальной техники
Вчера, 10:01ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Завтра, 17 октября, администрация Уфы решила устроить смотр коммунальной техники, для этого выделили время с 7 часов утра до 12 часов дня. Так сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Проезд будет перекрыт от перекрестка проспекта Октября с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской. Изменится также и схема движения общественного транспорта.

Отметим, что смотр коммунальной техники в этом году, судя по всему, запланирован с невиданным ранее размахом. Обычно в прежние годы снегоуборочную и прочую специализированную технику просто выстраивали на одной из городских площадей, чтобы министр ЖКХ и глава города могли ознакомиться с её состоянием.

Тем временем горожане в социальных сетях уже успели не раз саркастически прокомментировать нынешний смотр техники и выразили надежду, что отныне зимой Уфа больше не будет испытывать проблем с уборкой улиц.

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ЖКХ
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