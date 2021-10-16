Мэрия Уфы решила отменить анонсированный ранее парад коммунальной техники

Сегодня, 16 октября, во второй половине дня стало известно, что анонсированный ранее смотр коммунальной техники, ради которого планировалось на пять часов перекрыть проспект Октября и изменить маршрут движения общественного транспорта, отменен.
Как сообщили в администрации города, мероприятие решено отменить "в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и создания неудобств горожанам и гостям столицы в связи с предполагавшимся перекрытием движения транспорта на участке проспекта Октября".
В итоге смотря коммунальной техники решено провести в более скромном формате - на базах городских и районных служб ЖКХ. Даты проведения смотров пока не названы.
Напомним, это пафосное мероприятие планировалось провести завтра, 17 октября, утром. Для этого городские власти планировали перекрыть проспект Октября с 7 часов утра и до 12 часов дня. Эта новость вызвала большой поток критики со стороны горожан.
Отмену смотра-парада, горожане одобрили и высказали предположения, что именно шквал возмущенных комментариев в соцсетях сыграл в этом решающую роль, а не забота о защите людей от заражения ковидом.