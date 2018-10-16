В Уфе проведут проверку факта строительства жилого дома на территории больницы

Накануне, 15 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии, врио главы республики Радий Хабиров дал поручения тщательно проверить факты злоупотреблений при строительстве многоэтажного жилого дома на территории больницы в Уфе.

Как стало известно Медиакорсети, данное заявление прозвучало на закрытой части оперативного совещания, когда была отключена прямая трансляция. По уточненной информации, речь идет о высотке, возведенной на территории 21-ой городской больницы в Уфе.

- Я в курсе, как вы очень здорово строите на территории больниц жилые дома, - сказал Радий Хабиров, обращаясь к бывшему (теперь уже) министру здравоохранения Анвару Бакирову. - Я понимаю - наверное, это нужно. А почему поликлиники и новые корпуса больниц не строите? Дом, видимо, выгоднее строить.

После этих слов руководитель республики обратился к врио мэра Уфы Салавату Хусаинову с просьбой разобраться в данной ситуации, поскольку выделение земли и выдача разрешения на строительство находятся в компетенции муниципалитета.

Напомним, вчера же, вскоре после окончания совещания, стало известно, что глава минздрава Башкирии Анвар Бакиров, ставший объектом жесткой критики со стороны Радия Хабирова, подал в отставку. Теперь его обязанности временно будет исполнять Рафаэль Яппаров.