В Уфе жители недовольны отсутствием автобусов из аэропорта в ночное время

В обращении сообщается, что в республику прилетает множество рейсов, особенно в ночное время, однако автобус дождаться не то, что ночью, но и вечером не представляется возможным. Женщина добавляет, что на остановке нет даже банального расписания общественного транспорта. Что касается такси, то и на нем уехать проблематично, так как цена поездки варьируется от 1000 до 1500 тысячи рублей. Потому людям приходится ждать утра, чтобы наконец-то попасть домой после перелета, однако, по словам женщины, и тут проблема: один автобус, который приезжает на остановку, не может вместить в себя людей, которые прилетели в Уфу за ночь.