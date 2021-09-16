В Уфе жители недовольны отсутствием автобусов из аэропорта в ночное время

В Уфе жители недовольны отсутствием автобусов из аэропорта в ночное время
В Уфе жители недовольны отсутствием автобусов из аэропорта в ночное время
Вчера, 19:11ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующая жалоба появилась на сайте электронной приемной органов власти региона.

Жительница столицы Башкирии выразила свое недовольство расписанием автобусов из аэропорта в ночное время. Жалобу женщина отправила на имя главы региона на сайте электронной приёмной органов власти региона.

В обращении сообщается, что в республику прилетает множество рейсов, особенно в ночное время, однако автобус дождаться не то, что ночью, но и вечером не представляется возможным. Женщина добавляет, что на остановке нет даже банального расписания общественного транспорта. Что касается такси, то и на нем уехать проблематично, так как цена поездки варьируется от 1000 до 1500 тысячи рублей. Потому людям приходится ждать утра, чтобы наконец-то попасть домой после перелета, однако, по словам женщины, и тут проблема: один автобус, который приезжает на остановку, не может вместить в себя людей, которые прилетели в Уфу за ночь.

- Если ты прилетела одна с ребенком в дождь и тебя никто не встречает, то в столице в разгар ковида можно и умереть на остановке, - выражает свое негодование женщина.

Напомним, что сегодня мы уже писали о жалобе на общественный транспорт, но в том случае мужчина жаловался на кражу своей транспортной карты «Алга», а украл ее, по словам уфимца, никто иной как водитель автобуса.

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