В Уфе закупили 120 новых автобусов для общественного транспорта

Стало известно, что в Уфе и в уфимской агломерации в скором времени появятся новые автобусы среднего класса, в качестве общественного транспорта. Как сообщает министерство транспорта Башкирии, в результате аукциона начальная цена была снижена на более чем 3,5%.
Так, в лизинг до 2025 года были приобретены 120 автобусов, которые, как сообщает ведомство, будут распределены на самые популярные маршруты, что позволит сократить время ожидания общественного транспорта. Сами автобусы будут оснащены электронной системой информирования пассажиров, навигационной системой ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения, а также USB-розетками для пассажиров.
Напомним, что на прямой линии с гражданами региона глава Башкирии сделал два заявления, которые касаются общественного транспорта. Первое, что «чудовищные» ПАЗики до конца года исчезнут с автобусных маршрутов, как пояснил Хабиров, это вопросы этики и безопасности. Однако несмотря на всю «чудовищность», транспорт будет направлен в другие города Башкирии, где судя по всему ПАЗики будут смотреться вполне уместно. Второе заявление как раз о том, что в Уфе до конца года планируется закупить к данным 120 автобусам среднего класса еще и 100 автобусов большого класса.