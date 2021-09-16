Уфимцы заявили о продолжении строительства дома ПСК-6 после запрета суда

Строительство многоэтажки ПСК-6 на улице Конституции, несмотря на обеспечительные меры, продолжается. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Уфе со ссылкой на активистку Анастасию Масалимову. Известно, что рабочие на строительной площадке были замечены 15 сентября, тогда как решение о временном запрете строительства судом было вынесено еще 1 сентября.
Ранее местные жители сообщали, что процесс наложения обеспечительных мер мог затянуться, чтобы позднее здание снести уже было нельзя.
Напомним, что жители дома №5 по улице Конституции неоднократно выходили на акции протеста и даже объявляли голодовку до того момента, пока на происходящее не отреагировали власти города и не пообещали во всем разобраться. Причина протестов, как и в случае с жителями дома по улице Шота Руставели, заключается в том, что многоэтажка возводится в нескольких метрах от дома протестующих. Между тем в ПСК-6 считают иначе, компания утверждает, что строительство проводится на месте снесенного барака и не заходит на придомовую территорию.