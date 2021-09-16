В мэрии назвали причины, по которым улицу Комсомольскую в Уфе снова не открыли

Долгожданное техническое открытие улицы вот уже второй раз не состоялось в указанный срок.

Ремонт улицы Комсомольской в Уфе тянется уже несколько лет, и, по словам чиновников, будет полностью завершен до конца 2021 года. Летом мэрия порадовала горожан новостью о том, что техническое открытие улицы состоится 1 сентября, однако 1 сентября появилась информация о том, что техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября по причине ранее не учтенных высоковольтных кабелей. 1 сентября Mkset связался с администрацией города, где корреспонденту сообщили, что открытие переносятся в связи с наличием под дорожным полотном высоковольтных кабелей, которые должны были расположиться под тротуаром. Из-за этой находки в план работ внесли срочные изменения. Сегодня, 16 сентября, уфимцы не заметили технического открытия улицы, чем очень обеспокоились. Mkset вновь обратился в администрацию города Уфы, где подробно прокомментировали очередной сдвиг сроков. - На участке от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева по улице Комсомольской сегодня проезд частично доступен для автотранспорта. Однако работы там еще продолжаются. Согласно заключенному муниципальному контракту, срок завершения работ – 20 ноября 2021 года. Отметим, что неблагоприятные погодные условия в виде осадков в сентябре внесли свои коррективы в план производства работ по укладке асфальтобетонного покрытия на этом участке. Кроме этого, проводить дорожные работы в ускоренном темпе не позволяет постоянный автомобильный трафик. Если даже участок перекрыт, водители умудряются проехать туда, где производятся дорожные работы. С момента начала работ дорожники трудятся в стеснённых условиях.сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

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