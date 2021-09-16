Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе

Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе
Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе
Вчера, 13:08ГородИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Радий Хабиров побывал на стройке и оказался впечатлен её масштабами.

Сегодня, 16 сентября глава Башкирии Радий Хабиров побывал на грандиозной стройке, которая продолжается с начала 90-х годов, но на этот раз близится к своему завершению. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Строительство Восточного выезда реализуется в рамках концессии, заключённой в 2017 году между правительством Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания». Поставлена задача построить тоннель протяженностью более 1,2 километра, мостовой переход через реку Уфа, десятикилометровый участок скоростной платной автодороги с выходом на трассу М-5. Проект предусматривает и автоматизированную систему управления дорожным движением.

Так на сегодняшний день выполнена уже почти треть работ – 30%. Строителями установлено более половины опор эстакады, а именно 38 из 66. Уложено и 110 балок будущего моста. Рассказал Радий Хабиров и о том, что в проекте предусмотрены несколько съездов: Федоровка-Шакша и съезд на трассу М5, также над Восточном выезде появятся и пересекающие магистраль путепроводы.

Сегодня на масштабной стройке работает одновременно более двух тысяч человек, а именно 2400 работников. На объекте работает 170 единиц техники.

Глядя на столь активную работу строителей Хабиров предположил, что до конца 2021 года по плану завершение 40% работ, а это значит, что работы идут с опережением графика. Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.

В июле 2021 года Башкирия получила первый транш на 2,4 млрд рублей от ВЭБ.РФ и ВТБ для финансирования проекта строительства Восточного выезда, в августе 2021 года стало известно о том, что из федерального бюджета дополнительно на строительство выделят еще 1,76 миллиарда рублей.

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