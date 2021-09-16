Открытие светофора в центре Уфы превратилось в мероприятие с большим размахом

Уфимцы давно просили городские власти установить пешеходный переход и светофор напротив остановки общественного транспорта «Дом актера». Вчера, 15 сентября, стало известно о том, что светофор вскоре будет установлен на пересечении улиц Пушкина и Театральной, об этом оповестила граждан пресс-служба администрации Уфы. Mkset сообщал об этом, но мало кто ожидал, что светофор и пешеходный переход начнут функционировать сразу после оповещения уфимцев о принятом администрацией решении.
Сегодня, 16 сентября, светофор не только установили, но и организовали пышное открытие с огромным количеством гостей, которых не смутила ни дождливая погода, ни разгар рабочего дня. Среди гостей торжественного открытия целого пешеходного пешехода выступали республиканские политики, на мероприятие также были приглашены журналисты, сотрудники ГИБДД и студенты БГМУ, которые ежедневно по нескольку раз переходят данный участок.