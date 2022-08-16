В соцсетях появилось видео незаконного проникновения куницы в магазин трав в Уфе

В соцсетях появилось видео незаконного проникновения куницы в магазин трав в Уфе
В соцсетях появилось видео незаконного проникновения куницы в магазин трав в Уфе
Вчера, 11:01ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот видео vk.com/ufafito
Пушистая красавица очень энергично изучала ассортимент трав, но с выбором так и не определилась, процесс попал на видео и был опубликован в соцсетях.

Неизвестно откуда взявшаяся куница незаконно проникла в магазин целебных трав в Уфе. Камеры видеонаблюдения засняли как «из ниоткуда» в магазине появилась пушистая красавица-гостья и активно начинает изучать ассортимент, хаотично перебираясь между витринами, но ни на чем не останавливая свой выбор.

Видео:vk.com/ufafito

В итоге символ Уфы и пушной зверек видимо пришел к выводу, что травы в лесу ему нравятся больше или же попросту не справился с целлофановой упаковкой и не смог по достоинству оценить качество продукта в «Травах Башкирии». Ретировалась куница из магазина без покупок.

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