«Это нереально»: Вице-мэр Уфы о круглосуточной охране ОКН после гибели бездомного

21 июля ОНФ в ходе инспекции не обнаружили ранее обещанной мэром охраны в исторических памятниках на Октябрьской революции, в ночь с 12 на 13 августа погиб человек.

Сегодня, 16 августа гостем программы «Аспекты республики» на ютуб-канале стал вице-мэр Уфы по связям со СМИ Денис Ганиев. В программе Руслан Валиев и Тимур Сайфуллин обсуждали с вице-мэром самые актуальные темы для уфимцев и не обошли вниманием недавний пожар в расселенном доме на улице Октябрьской революции, в котором погиб мужчина. Ведущие и гость обсуждали сложность изоляции ОКН от незваных гостей, вспоминая такие варианты как завешивание домов сетками и намекая на то, что пожар в историческом здании устроил как раз такие незваный гость, который либо пытался готовить себе еду, либо согреться. Также уточнялось и то, что дома по улице стоят заколоченными, но видимо это не стало препятствием для мужчины. Вопрос о доступности ОКН для незваных гостей Ганиев назвал сложной задачей и призвал местных жителей наблюдать за домами и сообщать в органы о проникновениях в расселенные ОКН. В эфире программы журналист Mkset написал следующий комментарий: «Ратмир Мавлиев обещал на первой большой конференции с журналистами круглосуточную охрану ЧОП ОКН Уфы» и получил на него ответ. Денис Ганиев напомнил о том, что он был на первой пресс-конференции и тоже задал вопрос. Что значит круглосуточная? В каждом ОКН будет закреплен сотрудник? Круглосуточную охрану каждого объекта культурного наследия организовать нереально финансово и физически, так как их в Уфе огромное множество.вице-мэр Уфы Денис Ганиев Денис Ганиев пообещал запросить официальную информацию у УЗИО, в которой подробно будет объясняться как по контракту положено охранять ОКН и передать ее «Аспектам» для последующего размещения. В свою очередь напомним, что Общественный народный фронт не так давно провел инспекцию домов по Октябрьской революции и никаких препятствий для проникновения в памятники архитектуры не встретил.

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