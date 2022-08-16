50-метровый провал грунта над тоннелем Восточного въезда восстановлен в Уфе

50-метровый провал грунта над тоннелем Восточного въезда восстановлен в Уфе
50-метровый провал грунта над тоннелем Восточного въезда восстановлен в Уфе
Вчера, 08:29ГородИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
В скором времени на восстановленный участок нанесут разметку, сообщили в мэрии Уфы 15 августа.

В Уфе полностью восстановили участок дорожного полотна близ 21 больницы на площади более чем в 50 метров — таков был диаметр воронки пятиметровой глубины. Провал грунта неожиданно образовался в ночь на 6 мая нынешнего года и попал на видео. На сегодняшний день на участке восстановлено и движение машин, а в скором времени появится дорожная разметка и дорожное освещение. .

Фото:пресс-служба мэрии Уфы

Причиной обвала грунта стал обвал одного из тоннелей Восточного въезда, предназначенных для транспортировки материалов, тогда в мае произошло обрушение временной крепи опережающей штольни, которую возводили приблизительно 20 лет назад. Обвал грунта опередил власти, которые планировали ремонт на объекте. В любом случае на сегодняшний день он в полной мере проведен — грунт укреплен, закачан бетон под давлением, тоннель укреплен, проведены работы и по укладке дорожных плит и асфальтового покрытия.

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