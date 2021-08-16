На этой неделе жители Уфы останутся без холодной и без горячей воды

Сегодня, 16 августа в Калининском районе будет отсутствовать холодная вода, не долго, с 10.00 до 22.00 часов. И не везде. Холоной воды не будет в домах номер 1, 1/1, 3, 3 к1, 5, 5/1, 5/2, 5 к1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9 к1 по улице георгия Мушникова.