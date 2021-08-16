На этой неделе жители Уфы останутся без холодной и без горячей воды

Опубликован график планового отключения водоснабжения в Уфе на этой неделе, с 16 по 22 августа 2021 года.
Сегодня, 16 августа в Калининском районе будет отсутствовать холодная вода, не долго, с 10.00 до 22.00 часов. И не везде. Холоной воды не будет в домах номер 1, 1/1, 3, 3 к1, 5, 5/1, 5/2, 5 к1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9 к1 по улице георгия Мушникова.
19 августа и холодная и горячая вода будут отсутствовать в кранах уфимцев с 10:00 до 22:00 часов. Коснется это лишение жителей улицы Ферина, 1/1, 1/1 к1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 17, 17/1, 19, 19/1, 21.
Завтра, 17 августа без холодного водоснабжения окажется один дом в Демском районе, холодная вода не будет идти из крана с 10:00 до 23:00 часов в доме № 2 по улице Исследовательской.
В Советском районе потерпеть придется подольше, холодная и горячая вода будет отключена с 10:30 17 августа и появится уже заполночь, в 2:30 18 августа. Лишения коснутся и многоквартирных и частных домов по улицам:
Заводская – 2, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 13, 13/2, 15, 15/1, 16, 17, 20, 176, 178, 180, 182, 184.
Батумская, 1 и 3.
Комсомольская, 10.
Бессонова – 23, 24, 24/1, 25, 26, 26а, 27, 28, 28/1.
Дмитриева – 1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23.
Бульвар Хадии Давлетшиной – 11, 13, 13/1, 17, 17/1, 19, 19а, 21, 23, 24, 24/1, 28, 30, 32, 34.
Джалиля Киекбаева – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Житомирская, 22.
Переулок Омский, 2 и 4.
Районная – 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 140а, 142.
1-я Районная – 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16.
2-я Районная – 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23а, 23б.
3-я Районная – 4б, 6а, 6б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31в, 33, 33г, 35.
4-я районная – 1а, 2, 2а, 2б.
5-я Районная – 16, 16а, 17а, 18.
Лишения коснутся и Ленинского района Уфы, жители домов по улице Зенцова под номерами 73, 77, 77/1, 79, 81а, 83, 83/1, 85, 85/2 останутся без холодной воды почти на сутки. С 11:00 19 августа до 10:00 20 августа: