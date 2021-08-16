Фенол, ртуть, свинец: чиновники раскрыли состав питьевой воды в Уфе

Известно не только о содержании в воде вредных веществ, но и об общей радиоактивности воды.

Опубликован отчет «Уфаводоканала», который содержит в себе результаты контроля качества питьевой воды в столице Башкирии. Исследование проводилось с начала 2021 года по конец июня 2021 года. Среди исследуемых показателей неорганические и органические вещества, органолептические показатели, показатели радиационной безопасности воды, а также микробиологические и паразитологические показатели. Судя по данным отчета, ни один из приведенных показателей не превышает установленных нормативов, и в большинстве позиций содержание того или иного вещества в уфимской воде в разы ниже разрешенного. Однако в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, но содержится фенол, ртуть, свинец и другие вещества, такие как толуол, формальдегид и хлороформ. Наличие фенола даже в незначительном количестве, не превышающем разрешенное, не может не смущать жителей Уфы, где на рубеже 80-х и 90-х произошла так называемая «фенольная катастрофа». Стоит заметить, что вопросы качества питьевой воды крайне актуальны не только для Уфы, но и для всей Башкирии. Так, 28 июля 2021 года на заседании коллегии при управлении Роспотребнадзора Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что лишь 87,8% населения Башкирии обеспечены водоснабжением, которое соответствует санитарным нормам. По словам главы региона особенно остро эта проблема стоит в районах вокруг Уфы, где ведется масштабно малоэтажное строительство, а также на территориях, где действуют тяжелые промышленные производства. Отдельно стоит отметить и недавно полученное в судебном порядке разрешение БСК сбрасывать вредные вещества в реку. С подобным иском не так давно обратился в Арбитражный суд Башкирии и «Уфаводоканал». ГУП подало исковое заявление о признании незаконными действия Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. В суде «Уфаводоканал» хочет оспорить отказ в выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ. И это при том, что обратить внимание на качество питьевой воды в регионе, а также на сброс неочищенных вод, Радия Хабирова просил на недавней встрече президент России Владимир Путин.

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