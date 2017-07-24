В Уфе в Инорсе поселилось семейство медведей из бетона

Скульптуру гризли устанавливают в микрорайоне Инорс.

Как сообщает пресс-служба администрации, новый арт-объект - скульптура медведицы с медвежатами, расположился на улице Сельской Богородской. Автор композиции - сотрудник городского учреждения по благоустройству района Гербарт Калимуллин. Он трудился над созданием скульптуры в течение четырех месяцев. Скульптура выполнена из бетона и окрашена в краску бурого цвета. Весит арт-объект порядка 1,5 тонн, высота медведицы 1,7 метра, а ширина около трех метров.