Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезде в столицу

Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезде в столицу
Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезде в столицу
Вчера, 14:11ГородФото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Речь идет о путепроводе на улице Заки Валиди.

Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезду в город. Согласно проекту, мэрия города в качестве декора планирует установить вдоль проезжей части путепровода по улице Заки Валиди металлические элементы синего

Предполагается, что данное решение «придаст эстетику и красочность» объекту сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Известно, что изготовлены конструкции в Благовещенске, а установят их в августе.

Напомним, в прошлом году данный путепровод был реконструирован, в результате чего количество полос было увеличено с четырех до шести.

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