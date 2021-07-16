В Уфимский храм привезли уникальную икону Николая Угодника и частицу мощей из Италии

В Уфимский храм привезли уникальную икону Николая Угодника и частицу мощей из Италии
В Уфимский храм привезли уникальную икону Николая Угодника и частицу мощей из Италии
Вчера, 09:44ГородИрина ДеревянчукФото: отец Дионисий
Один из благодетелей храма в сквере 50-летия Октября «Всех Скорбящих Радость» пожертвовал икону, написанную в Троице-Сергиевой Лавре.

Настоятель уфимского храма «Всех Скорбящих Радость» отец Дионисий рассказал Mkset о том, как икона появилась у храма.

– Наш храм изначально строили два благодетеля. Один из них почил в бозе (мирно умер – прим.ред.), а другой до сих пор продолжает беспокоиться о храме. Он и пожертвовал эту икону святителя Николая. Сама икона была написана в Троице-Сергиевской Лавре, а киот (божница, особый украшенный шкафчик или полка для икон - прим.ред.) для нее изготовили уфимские мастера. А частицу мощей привезли из города Бари, Италия. Там и хранятся мощи святителя Николая, – рассказал отец Дионисий корреспонденту Mkset.

Настоятель уфимского храма «Всех Скорбящих Радость» отец Дионисий рассказал, что пока на постоянной основе и икона и частица мощей будут находиться в храме и все желающие верующие могут увидеть икону и приложиться к мощам.

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