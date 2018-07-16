В Уфе внесли в реестр памятников архитектуры особняк Дица

Управление по государственной охране объектов культурного наследия внесло в перечень выявленных объектов культурного наследия особняк Дица на улице Пушкина, 99 в Уфе. Приказ управления размещен на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Генрих Егорович Диц - горный инженер, управляющий Инзерскими горными заводами, с 1908 года был городским головой Уфы. В советское время в этом здании размещались детдом, потом детсад. Теперь особняк Дица входит в комплекс больничных зданий Республиканской клинической больницы № 2. Больница известна тем, что осуществляет медицинское обслуживание сотрудников органов государственной власти Республики Башкортостан, должностных лиц, руководителей учреждений, ведомств, организаций.