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В Уфе на улице Кольцевой временно закрыли движение транспорта
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе на улице Кольцевой временно закрыли движение транспорта

Сегодня, 15:22ГородРустэм Башкирцев
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