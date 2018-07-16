В Уфе на улице Кольцевой временно закрыли движение транспорта

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До 17 июля в Уфе закрыто движение по улице Кольцевой на участке проведения ремонта.
В Уфе по улице Кольцевой до 17 июля закрыто движение транспорта в связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ограничение действует на участке проведения ремонтных работ от улицы Александра Невского до Ульяновых, сообщили в мэрии Уфы.
На время действия ограничения также закрывается движение по троллейбусным маршрутам №№ 10 и 15. Автобусы будут объезжать перекрытый участок улицы Кольцевой в соответствие с представленной схемой.
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Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения.
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