В Уфе на улице Кольцевой временно закрыли движение транспорта

В Уфе по улице Кольцевой до 17 июля закрыто движение транспорта в связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ограничение действует на участке проведения ремонтных работ от улицы Александра Невского до Ульяновых, сообщили в мэрии Уфы.