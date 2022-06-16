В Уфе водитель пассажирского автобуса работал с поддельными правами

Так, 38-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, а документ — изъят и направлен на экспертизу. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Кроме того, за нарушение ПДД, из-за которого сотрудники ДПС изначально и остановили автобус, был составлен протокол. Нарушителю может грозить может штраф до 15 тысяч рублей.