Власти Уфы уверены, что 70% жителей города носят маски и соблюдают режим
Сегодня, 11:46ГородНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В столичной администрации на эту тему состоялось очередное оперативное совещание.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По данным мэрии, масочный режим соблюдают 70% горожан. Об этом заявил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации города Артур Гафаров.
По его словам, жители столицы в целом соблюдают и дистанцию, носят маски, чему способствуют работающие патрули на улицах. Он также заявил, что контроль за соблюдением масочного режима в Уфе продлится до 21 июня.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, какие решения властей вызвали споры в Башкирии. Мы попросили политологов, общественников, блогеров и других жителей республики проанализировать наиболее спорные решения властей.
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