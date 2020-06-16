Власти Уфы уверены, что 70% жителей города носят маски и соблюдают режим

По данным мэрии, масочный режим соблюдают 70% горожан. Об этом заявил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации города Артур Гафаров.

По его словам, жители столицы в целом соблюдают и дистанцию, носят маски, чему способствуют работающие патрули на улицах. Он также заявил, что контроль за соблюдением масочного режима в Уфе продлится до 21 июня.