У уфимцев отбирают сквер, который они построили сами за полмиллиона рублей

Сюжет об этом вышел на телеканале ГТРК Башкортостан. Сообщается, что заброшенное ранее место люди очистили от мусора и на свои же деньги – полмиллиона рублей, установили там качели, скамейки, сцену, объединившись своими усилиями в ТОС (территориальное общественное управление). Несколько лет они продолжали пользоваться площадкой как местом отдыха. Теперь единственную в микрорайоне площадку власти намерены отдать предпринимателю. По некоторой информации, будущий арендатор намерен построить здесь супермаркет.