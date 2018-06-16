У уфимцев отбирают сквер, который они построили сами за полмиллиона рублей
Пустырь в Максимовке, который облагородили местные жители на свои средства и превратили в детскую площадку, продали в пользование местному предпринимателю.
Сюжет об этом вышел на телеканале ГТРК Башкортостан. Сообщается, что заброшенное ранее место люди очистили от мусора и на свои же деньги – полмиллиона рублей, установили там качели, скамейки, сцену, объединившись своими усилиями в ТОС (территориальное общественное управление). Несколько лет они продолжали пользоваться площадкой как местом отдыха. Теперь единственную в микрорайоне площадку власти намерены отдать предпринимателю. По некоторой информации, будущий арендатор намерен построить здесь супермаркет.
В местной администрации считают, что ситуация не критичная, поскольку площадка может появиться в другом месте Максимовки.
Тем временем, новый арендатор дал местным жителям десять дней, чтобы убрать с территории сцену. И срок давно вышел. Максимовцы уверяют, что сдаваться они не собираются. На благоустройство сквера у людей ушло полмиллиона рублей.