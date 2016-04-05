В Уфе изменится схема движения трамваев в Черниковке

Трамваи будут ходить по измененной схеме на протяжении двух недель.

По улице Горького от улицы Мира до улицы Льва Толстого будут ремонтировать трамвайные пути, сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим, начиная с 00:00 16 июня и до 06:00 29 июня изменится схема движения трамваев по маршруту №8. Трамваи будут ходить на участке от остановки «Парк имена Калинина» до «Стадион имени Гастелло».

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