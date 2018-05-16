В Уфе начали готовиться к новому отопительному сезону

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Количество жалоб за прошедший сезон составило 11 тысяч обращений.
10 мая завершился отопительный сезон 2017-2018, который длился 227 дней, что на девять дней дольше, чем в прошлом сезоне, сообщили в пресс-службе администрации города. В прошедший отопительный сезон на 4 процента уменьшилось количество обращений граждан по вопросам неудовлетворительного теплоснабжения (5698 против 5906) и горячего водоснабжения – на 0,6 процентов (6178 против 6213).
Количество жалоб снизилось благодаря заблаговременному началу отопительного сезона и накопленному ресурсу надежности внутридомовых коммуникаций по итогам проведенных технических мероприятий и капитальных ремонтов за последние годы.
Началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2018-2019 годов.
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