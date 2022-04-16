В Уфе начался ремонт Затонского шоссе

В Уфе начался ремонт Затонского шоссе
В Уфе начался ремонт Затонского шоссе
Вчера, 09:51ГородЭлина СайфрановаФото: соцсети
Работы проводятся на участке протяжённостью в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе Мебельщиков, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Накануне, в Уфе начался ремонт Затонского шоссе, который продлится до ноября этого года. Как уточнил мэр столицы Ратмир Мавлиев, в текущем году планируется капитально отремонтировать выезд из города и заасфальтировать разделительную полосу.

Отмечается, что работы проводятся на участке от моста через Белую и до путепровода в створе проезда Мебельщиков, а общая протяженность работ составляет 8,5 километра.

Ранее мы сообщали, что тендер на строительство дороги по улице Генерала Рыленко в Уфе был отменён по инициативе заказчика. Начальная и максимальная стоимость контракта составляла 1,1 миллиарда рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы