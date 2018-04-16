В мэрии Уфы прокомментировали прошедшие обыски и выемку документов

Сегодня, 16 апреля, в перерыве судебного заседания в Уфимском районном суде бывший вице-мэр города Александр Филиппов, пребывавший там в качестве подсудимого, сообщил журналистам сенсационную новость об обысках и выемке документов, прошедших в здании столичной администрации.

По его словам, обыски состоялись в прошлый четверг, 12 апреля, их проводили оперативники из полиции. При этом Александр Анатольевич изрядно позлорадствовал над своими бывшими коллегами, отметив, что вопреки слухам, прошедшие обыски не имеют лично к нему никакого отношения.

Портал ProUfu.ru, в своем сообщении, тем не менее, настаивает на связи обысков в мэрии с «делом Филиппова». Со ссылкой на свой источник в силовых структурах портал сообщает, что начальник городского Управления земельных и имущественных отношений (УЗиО) Раиль Еникеев может иметь отношение к двум уголовным делам.

- Там есть два дела, в том числе и связанное с бывшим вице-мэром Филипповым. Еникеева просто крутят в канун вынесения решения по делу бывшего вице-мэра, - говорится в сообщении издания.

Сам же Раиль Еникеев пояснил, что документы, которыми интересовалось следствие, касались компании «СтройЕвроДевелопмент», управляющей Торговым центром «Планета».

- Это рядовое мероприятие. Раз заведено уголовное дело – пришли, посмотрели и всё, - сообщил Раиль Еникеев.

Медиакорсеть получила по поводу происшедшего следующий комментарий из администрации Уфы:

- Прошедшие на прошлой неделе в УЗиО города Уфы обыски не дали следствию подтверждения причинения материального ущерба Администрации ГО город Уфа. Обстоятельства, о которых было допрошено руководство УЗиО города Уфы, уже были предметом коллегиального обсуждения, прошли проверку нескольких судебных инстанций, что позволяет адвокатам надеяться на скорое объективное разрешение уголовного дела, - говорится в комментарии.